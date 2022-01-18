Albert Riera Florya'ya döndü

2011 yaz transfer döneminde imza attığı Galatasaray'da 2.5 sezon forma giyen İspanyol eski milli oyuncu Albert Riera, bir kez daha Florya'ya geri döndü.
39 yaşındaki deneyimli isim Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in yeni yardımcısı oldu.
Riera, son olarak 2020-2021 sezonunda Fatih Terim'in yardımcısı görevinde sarı kırmızılı camiaya hizmet vermişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.