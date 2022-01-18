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Albert Riera Florya'ya döndü

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski oyuncusu Albert Riera, sarı kırmızılı takımın teknik ekibine dahil oldu

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Albert Riera Florya'ya döndü
2011 yaz transfer döneminde imza attığı Galatasaray'da 2.5 sezon forma giyen İspanyol eski milli oyuncu Albert Riera, bir kez daha Florya'ya geri döndü.
39 yaşındaki deneyimli isim Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in yeni yardımcısı oldu.
Riera, son olarak 2020-2021 sezonunda Fatih Terim'in yardımcısı görevinde sarı kırmızılı camiaya hizmet vermişti.
 
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