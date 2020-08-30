Alayköy’ü kaptanı taşıdı

Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Lig Beşinci Grupta Alayköy, deplasmanda Ağırdağ’ı 4-2 mağlup ederek, puanını 4’e çıkardı.

Göçmenköy Stadında oynanan Burak Mandralı’nın yönettiği maçın ilk devresi Hakan ve Mehmet’in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Alayköy ikinci devrede Tugay Gök ile coştu. Ağırdağ, Şakir ile 2-1 öne geçmesine rağmen kaptan Tugay Gök hat trick yaparak Alayköy’ün maçı 4-2 kazanmasını sağladı.

