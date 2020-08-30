Alayköy’ü kaptanı taşıdı

Necati KÜLAHLILAR
BTM İkinci Lig Beşinci Grupta Alayköy, deplasmanda Ağırdağ’ı 4-2 mağlup ederek, puanını 4’e çıkardı.
Göçmenköy Stadında oynanan Burak Mandralı’nın yönettiği maçın ilk devresi Hakan ve Mehmet’in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Alayköy ikinci devrede Tugay Gök ile coştu. Ağırdağ, Şakir ile 2-1 öne geçmesine rağmen kaptan Tugay Gök hat trick yaparak Alayköy’ün maçı 4-2 kazanmasını sağladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.