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Alayköy’ü kaptanı taşıdı

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Alayköy’ü kaptanı taşıdı
Necati KÜLAHLILAR
BTM İkinci Lig Beşinci Grupta Alayköy, deplasmanda Ağırdağ’ı 4-2 mağlup ederek, puanını 4’e çıkardı.
Göçmenköy Stadında oynanan Burak Mandralı’nın yönettiği maçın ilk devresi Hakan ve Mehmet’in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Alayköy ikinci devrede Tugay Gök ile coştu. Ağırdağ, Şakir ile 2-1 öne geçmesine rağmen kaptan Tugay Gök hat trick yaparak Alayköy’ün maçı 4-2 kazanmasını sağladı.
 
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