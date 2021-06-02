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Alayköy’de, şampiyon Çetinkaya

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Alayköy'de, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvasında 3 maçını da kazanan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi şampiyon oldu

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Alayköy’de, şampiyon Çetinkaya
Alayköy Belediyesi ile Alayköy Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde Alayköy'de, halı saha futbol turnuvası etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Gönyeli Futbol Akademisi,Alayköy  ve Dikmen kulüpleribünyesinde yer alan minik futbolcular yer aldılar.
U9 Kategorisinde yer alan turnuvada, Gönyeli’yi 4-1, Dikmen’i 4-0 ve Alayköy’ü 6-0 mağlup eden Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi şampiyon oldu.
Takım olarak oldukça iyi bir futbol oynayan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademide orta saha ve kanatlardan aldığı paslarla çok iyi beslenen Rüzgar Bıçakçıoğlu attığı gollerle alkışlandı.
 
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