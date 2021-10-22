Alayköy’de, Rahvancıoğlu turnuvayla anılacak

Alayköy Gençlik Spor Kulübü,merhum Kazım Rahvancıoğlu anısına,anı turnuvası organize etti.
5.Kazım RahvancıoğluTurnuvasında 4 takım mücadele edecek. Alayköy HalıSahasında gerçekleştirilecek olan 5.Kazım Rahvancıoğlu Turnuvasında, Alayköy Gençlik Spor Kulübü,Gönyeli Futbol Akademi, Hamitköy Futbol Akademisi ve Dikmen Gelişim takımları katılım gösterecek.Turnuva 24 Ekim Pazar Günü Saat 12:00’de miniklerin gösteri maçıyla başlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.