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Alayköy’de, Rahvancıoğlu turnuvayla anılacak

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Alayköy’de, Rahvancıoğlu turnuvayla anılacak
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Alayköy Gençlik Spor Kulübü,merhum Kazım Rahvancıoğlu anısına,anı turnuvası organize etti.
5.Kazım RahvancıoğluTurnuvasında 4 takım mücadele edecek. Alayköy HalıSahasında gerçekleştirilecek olan 5.Kazım Rahvancıoğlu Turnuvasında, Alayköy Gençlik Spor Kulübü,Gönyeli Futbol AkademiHamitköy Futbol Akademisi ve Dikmen Gelişim takımları katılım gösterecek.Turnuva 24 Ekim Pazar Günü Saat 12:00’de miniklerin gösteri maçıyla başlayacak.
 
 
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