Alayköy galibiyetle tamamladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 10. hafta maçları ile grup maçları tamamlandı.

BTM İkinci Lig Beşinci Grupta Göçmenköy Stadında oynanan ve Ömer Doğru’nun yönettiği maçta Alayköy, deplasmanda Pınarbaşı’nı 2-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Alayköy’e galibiyeti getiren golleri, Hakan ve Cemal kaydetti.



