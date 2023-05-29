Alayköy 9 futbolcuya imza attırdı

İktisatbank BTM İkinci Ligde 2023 sezonuna iddialı girme hedefinde olan Alayköy Spor Kulübü, önemli transferler gerçekleştirdi. Alayköy Spor Kulübü, aralarında Beytu Arık, Tonguz Kalçay, Emin, Sami, Birkan gibi önemli ve deneyimli futbolcuların da bulunduğu 9 futbolcuya dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı. İmza töreninde Ferdi Öden de hazır bulundu.
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