Alanyaspor zirveyi bırakmıyor

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf Bozdoğan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 73 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca (Dk. 87 Ceyhun Gülselam), Davidson (Dk. 87 Tayfur Bingöl), Bakasetas (Dk. 87 Fatih Aksoy), Bareiro (Dk. 59 Babacar)
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj (Dk. 73 Ramazan Civelek), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 69 Alparslan Erdem), Ndao, Biglia, Ndiaye (Dk. 82 Muhammed Egemen Pehlivan), Darri (Dk. 73 Chahechouhe), Salibur (Dk. 74 Zeki Yıldırım), Sobiech
Goller: Dk. 8 Davidson, Dk. 81 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Davidson ve 81'de Babacar attı.
Bu sonucun ardından 6 maçtır yenilmeyen ve oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanan zirvedeki Alanyaspor puanını 16'ya yükseltirken Fatih Karagümrük 8 puanda kaldı.
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