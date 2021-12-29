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Alanyaspor farklı turladı

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Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 3.Lig takımlarından Mardin 1969'u 5-0 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı

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Alanyaspor farklı turladı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor, TFF 3.Lig takımlarından Mardin 1969'u konuk etti.
Akdeniz ekibi, rakibini 17. 30. ve 48. dakikalarda Babacar, 33. dakikada (Penaltı) Emre Akbaba ve 53. dakikada Oğuz Aydın'ın golleriyle 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor son 16 takım arasına adını yazdırırken, Mardin 1969 kupaya veda etti.
 
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