Alanyaspor'dan, Trabzonspor'a ağır darbe

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Coredon Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapatan Alanyaspor, ikinci yarıda bulduğu iki golle mücadeleyi 5-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Alanyaspor'un gollerini 14. dakikada Efecan Karaca, 37. dakikada Efkan Bekiroğlu 45+7. dakikada Ahmed Hassan 75. dakikada Wilson Eduorda ve 78. dakikada Yusuf Özdemir kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor 29 puanda ligde 6. sırada kendine yer bulurken Alanyaspor ise 24 puan ile 8. sıraya yükseldi.

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de en farklı yenilgisini almış oldu. Ligde önümüzdeki hafta Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

İlk yarının önemli anları

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lusamba'nın pasında topla ceza sahası içerisine giren Efecan Karaca, sol çaprazdan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Trabzonspor'un kornerinde ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, top kaleci Runarsson'da kaldı.

37. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu Ahmed Hassan'a aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

45+7. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan geliştirdiği atakta Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine çevirdiği pası Ahmed Hassan, filelerle buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının önemli anları

47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Zinedine Ferhat’ın şutu az farkla auta çıktı.

54. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın noktadan Bakasetas’ın ceza sahasına yaptığı ortayı Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

73. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışında şutu yan direkten döndü.

75. dakikada Eduardo’nun pasıyla ceza sahası içinde buluşan Zinedine Ferhat, uzak köşeye doğru şutu iki direğe çarparak döndü. Kale önünde topu önünde bulan Eduardo fileleri havalandırdı. 4-0.

78. dakikada Umut Güneş’in orta sahadan rakip savunma arkasına uzun pasını düzgün kontrol ile önüne alan Yusuf Özdemir’in şutu kaleci Uğurcan’ı geçerek fileler ile buluştu. 5-0.

90+6.dakikada Balkovec'in orta sahadan ceza sahası içine uzun pasıyla buluşan Eduardo, topu yanındaki Umut Güneş'e verdi. Umut'un şutunu kaleci Uğurcan'ın göğsüne çarparak döndü.