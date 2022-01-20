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Alanyaspor'dan Hatayspor'a yarım düzine

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, AtakaşHatayspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Emre Akbaba, hat-trick yaptı

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Alanyaspor'dan Hatayspor'a yarım düzine
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında AtakaşHatayspor'u konuk etti.
Antalya ekibi karşılaşmadan 6-0 galip ayrılan taraf oldu. Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 1. 59. ve 74. dakikalarda Emre Akbaba, 31. dakikada Wilson Eduardo ve 77. ve 80. dakikalarda Oğuz Aydın'dan geldi.
Bu sonuçla 4 maç sonra kazanan Aytemiz Alanyaspor 35 puan yükseldi. Hatayspor ise 35 puanda kaldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Hatayspor 5-0 kazanmıştı.
 
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