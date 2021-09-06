Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz getirildi.

Antalya temsilcisi, Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bülent Korkmaz, son olarak 2019/20 sezonunda bir başka Süper Lig ekibi olan İttifak Holding Konyaspor'da görev yapmıştı.

Emre Akbaba resmen Alanyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan eski futbolcusu Emre Akbaba'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor formasını daha önce de giyen Emre Akbaba, turuncu yeşilliler ile 151 resmi maçta 54 kez fileleri sarsıp, 26 da gol pası vermişti.

2018 yılında Galatasaray'a transfer olan milli oyuncu, 73 resmi karşılaşmada forma giydi.

Bu mücadelelerde 14 kez fileleri havalandıran Emre Akbaba, 8 de gol pası verdi.

