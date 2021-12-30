Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı

Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, Korkmaz ve ekibine kulübü katkılarından plaket takdim etti. Köseoğlu, yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

