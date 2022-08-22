Alanyaspor bir puanı uzatmada kurtardı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetti.

Ligde geride kalan 2 haftada Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivasspor sahasında Alanyaspor ile uzatma dakikalarında yediği gol ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin 45. dakikaasında Gradel'in penaltı golüyle öne geçen Sivasspor 90+1. dakikada Doumbia'nın golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu.

Lige 4-2'lik Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Alanya temsilcisi ise 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile 3-3 berabere kalmıştı. Bu maç ile birlikte puanını 5'e yükseltti. Sivasspor ise 2 puanda kalarak galibiyet özlemini 3 haftaya çıkardı.



