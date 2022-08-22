Alanyaspor bir puanı uzatmada kurtardı

Süper Lig'in üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetti.
Ligde geride kalan 2 haftada Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivasspor sahasında Alanyaspor ile uzatma dakikalarında yediği gol ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadelenin 45. dakikaasında Gradel'in penaltı golüyle öne geçen Sivasspor 90+1. dakikada Doumbia'nın golüne engel olamadı ve 1 puana razı oldu.
Lige 4-2'lik Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Alanya temsilcisi ise 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile 3-3 berabere kalmıştı. Bu maç ile birlikte puanını 5'e yükseltti. Sivasspor ise 2 puanda kalarak galibiyet özlemini 3 haftaya çıkardı.
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