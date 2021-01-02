Alanyaspor Başakşehir'i üzdü

Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde MedipolBaşakşehir'i 3-0 mağlup ederek puanını 30'a yükseltti

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 81 Fatih Aksoy), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 86 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Bakasetas, Davidson (Dk. 86 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 70 Salih Uçan)

MedipolBaşakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck (Dk. 75 Berkay Özcan), Epureanu, Cemali Sertel (Dk. 46 Chadli), Mahmut Tekdemir, Azubuike (Dk. 46 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli (Dk. 76 Aleksic)

Goller: Dk. 19. Bareiro, Dk. 27 Moubandje, Dk. 83 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)



Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 19. dakikada Bareiro, 27'de Moubandje ve 83. dakikada Tayfur Bingöl attı.

Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan Başakşehir 16 puanla 16. sırada kaldı.

3 maç sonra kazanan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna geçti.



