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Alanyaspor 90+7'de galip

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Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü maçta Mustafa Pektemek'in 90+7. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı

Alanyaspor 90+7'de galip
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Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk Çaykur Rizespor, 25. dakikada Talbi'nin golüyle üstünlüğü yakalarken, bu golden 7 dakika sonra penaltı vuruşuyla fileleri havalandıran Bareiro, skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 90+7. dakikası oynanırken, Akdeniz ekibinde sahneye çıkan Mustafa Pektemek, skoru 2-1'e taşıdı ve takımına üç puanı kazandırdı.

Bu sonuçla ev sahibi Aytemiz Alanyaspor puanını 41'e yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı. Konuk Çaykur Rizespor ise, 26 puanla ve yine maç fazlasıyla 12. sırada kaldı.

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