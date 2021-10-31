Alanya’da kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta Mete Kalkavan düdük çaldı.

Mücadele, 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmanın açılış golü 3. dakikada Davidson'la geldi ve ilk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda değişikliklerle birlikte açılan Göztepe, 62'de Tijanic ve 78'de Lourency'nin golleriyle 2-1 öne geçti.

Mücadelenin 89. dakikasında sahne alan Milunovic skoru tayin etti: 2-2.

Bu sonuçla 21 puana ulaşan Aytemiz Alanyaspor 3. sırada yer alırken, 9 puanlı Göztepe ise 19. basamakta konumlandı.

