Alanya kupada da dolu dizgin

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Alanyaspor ile Adanaspor karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip 14. dakikada Mustafa Pektemek ve 17'de Fatih Aksoy'un golleriyle 2-0 öne geçti.
25. dakikada Roni, Adanaspor adına farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. Alanyaspor ikinci yarıda 69'da Mustafa Pektemek, 86'da Umut Güneş ve 90'da Bareiro ile 3 gol daha bularak maçı 5-1 kazandı.
Bu sonuçla Alanyaspor adını son 16 turuna yazdırırken, Adanaspor ise Türkiye Kupası'na veda etti.
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