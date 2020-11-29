Alanya, hata yapmadı

Süper Lig'in 10. haftasında lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 50 Ahmet Gülay), Siopis, Salih Uçan (Dk. 70 Fatih Aksoy), Efecan Karaca (Dk. 70 Berkan İsmail Kutlu), Davidson (Dk. 84 Ceyhun Gülselam), Bakasetas, Babacar (Dk. 70 Bareiro)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ (Dk. 46 Miya), Cikalleshi (Dk. 55 Oğuz Kağan Güçtekin), Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 46 Musa Çağıran - Dk. 78 Hurtado), Kravets (Dk. 55 Eduok)

Gol: Dk. 37 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)



Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Akdeniz ekibi, 37. dakikada Babacar'ın attığı golle Konyaspor'u evinde eli boş gönderdi.

Bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Aytemiz Alanyaspor 23 puanla liderdliğini sürdürdü. İttifak Holding Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

