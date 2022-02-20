Alanya'da Trabzon fırtınası

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Trabzonspor sevindi. Zorlu deplasmanda rakibini 4-0 gibi net bir skorla geçen bordo-mavililer şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.

Bu sonuçla lider Trabzonspor puanını 63'e yükseltirken, Alanyaspor ise 40 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor sahaya; Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo 11'iyle çıktı.

Trabzonspor ise maça; Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius 11'iyle başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan bordo-mavililer, 5. dakika Anthony Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçti. 26'da bir kez daha sahneye çıkan Nwakaeme, skoru 2-0'a getirdi.

36. dakikada Andreas Cornelius, 39'da ise Dorukhan Toköz ile birer gol bulan Trabzonspor, ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, 76. dakikada Wilson Eduardo ile penaltı atışından yararlanamadı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 yendi.

