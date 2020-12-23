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Alanya'da puanlar paylaşıldı

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Süper Lig'in 14. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor, evinde bu sezon ikinci kez berabere kaldı

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Alanya'da puanlar paylaşıldı
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 62 Salih Uçan), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Babacar (Dk. 81 Mustafa Pektemek)
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah (Dk. 89 Fofana), Ndayishimiye, Olcay Şahan (Dk. 46 Tetteh), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90+4 Topalli), Adem Büyük (Dk. 86 Zeki Yavru), Umut Bulut
Goller: Dk. 33 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 60 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)
 
Süper Lig'de bu sezon evinde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Alanyaspor, Yeni Malatyaspor karşısında 1-1 berabere kalarak bu sezon sahasında ikinci beraberliğini aldı. 
Aytemiz Alanyaspor, 33. dakikada KhoumaBabacar ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adem Büyük, 60. dakikada attığı golle skora denge getirdi: 1-1. Adem Büyük, oynadığı son 10 maçta takımı adına 7. golünü attı.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 27'ye, Yeni Malatyaspor 20'ye yükseltti.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönettti. 
 
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