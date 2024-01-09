Alanya'da kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında CorendonAlanyaspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Alanya temsilcisi, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Alanya Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan karşılıklı atılan birer golle ayrıldı.

Alanyaspor'un golü 48'de JureBalkovec'ten geldi. Ankaragücü'nün sayısını ise 68'de UrosRadakovic kaydetti.

MKE Ankaragücü'nde 43. dakikada Efkan Bekiroğlu, Alanyaspor'da ise 59'da Leroy Fer kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla CorendonAlanyaspor puanını 22'ye, MKE Ankaragücü ise 21'e yükseltti.

