Alaniçi savunmacılarıyla kazandı

Alaniçi konuk ettiği Tatlısu Seracılar takımını savunma oyuncuları Osman Gün ile Ogün Baturay’ın golleriyle 2 – 1 mağlup eti

İktisatbank BTM 2. Lig 4. Haftasının 8. Grup mücadelesinde Alaniçi ile Tatlısu Seracılar karşı karşıya gelirken, Alaniçi sahadan 2 – 1 galip ayrılarak üst üste 2. galibiyetini aldı.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Şakir Azizoğlu’nun yaptığı karşılaşmaya iyi başlayan Alaniçi savunma futbolcusu Osman Gün’ün 3. dakikadaki golüyle 1 – 0 öne geçti. Baskılı futbolunu sürdüren Alaniçi 35. Dakikada ise yine defans futbolcusu Ogün Baturay’ın golüyle skoru 2 – 0 yaptı ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede oyuna ortak olan Tatlısu Seracılar takımı 57. dakikada Muhammet’in golüyle skoru 2 – 1 yaptı. Ancak geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Alaniçi’nin 2 – 1 üstünlüyle tamamlandı.

Alaniçi’nde uzatma dakikalarında Veli gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

