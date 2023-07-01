Alaniçi savunmacılarıyla kazandı

İktisatbank BTM 2. Lig 4. Haftasının 8. Grup mücadelesinde Alaniçi ile Tatlısu Seracılar karşı karşıya gelirken, Alaniçi sahadan 2 – 1 galip ayrılarak üst üste 2. galibiyetini aldı.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Şakir Azizoğlu’nun yaptığı karşılaşmaya iyi başlayan Alaniçi savunma futbolcusu Osman Gün’ün 3. dakikadaki golüyle 1 – 0 öne geçti. Baskılı futbolunu sürdüren Alaniçi 35. Dakikada ise yine defans futbolcusu Ogün Baturay’ın golüyle skoru 2 – 0 yaptı ve ilk devre bu skorla tamamlandı.
İkinci devrede oyuna ortak olan Tatlısu Seracılar takımı 57. dakikada Muhammet’in golüyle skoru 2 – 1 yaptı. Ancak geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Alaniçi’nin 2 – 1 üstünlüyle tamamlandı.
Alaniçi’nde uzatma dakikalarında Veli gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
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