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Aktunç:“Ligdeki iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz”

Göçmenköy teknik direktörü Nazım Aktunç, kendileri için zor bir maç olacağını zira ligin zirvesindeki bir takıma karşı mücadele edeceklerini ancak kendilerinin de ligde iyi bir gidişatı olduğunu ve bunu devam ettirmek istediklerini vurguladı

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Aktunç:“Ligdeki iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz”
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Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligin 17. Haftasında bugün lider Cihangir’le oynayacakları maç öncesinde Göçmenköy takımı da hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Zorlu maç için görüşlerini aldığımız Göçmenköy teknik direktörü Nazım Aktunç, kendileri için zor bir maç olacağını zira ligin zirvesindeki bir takıma karşı mücadele edeceklerini ancak kendilerinin de ligde iyi bir gidişatı olduğunu ve bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.
Aktunç “Bizim için oldukça zor bir maça çıkacağız. Ligin lideriyle oynayacağız, rakibimize bugüne kadar yaptıkları için saygı duyuyoruz. Bizimde ligde iyi bir gidişatımız var ve bunu sürdürmek istiyoruz. Kendi sahamızda galip gelmek istiyoruz ama çok zor bir maç olacağının da farkındayız” diye konuştu.
Rakipleriyle iyi bir mücadele yaparak, maça gelecek olanlara iyi bir futbol seyrettirmek istediklerini söyleyen teknik direktör Aktunç, bu soğuk havada iyi bir performans göstererek centilmence bir mücadele sonunda galip gelmeye çalışacaklarını ifade etti. İki tane dost camianın mücadelesinde hak edenin kazanmasını istediğini belirtti.
Nazım Aktunç, “Her maça nasıl hazırlanıyorsak, yani iyi bir hafta arası geçirerek hazırlandık. Eksiklerimiz var, Samet’in kart cezası ve ayni zamanda sakatlığı var, ayni şekilde Bayram’ın da sakatlığı var. Kadroda olacak ama bir süre daha tam randımanlı oynayamaz. Zira antrenman eksikliği var. Remzi’nin de sakatlığı var, takımla antrenmanlara başladı ama riske etmek istemiyoruz. Maçın belki son 15-20 dakikası oynayabilir. Ama doktorun vereceği raporu bekleyeceğiz” dedi.
 
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