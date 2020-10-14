Aktunç son kararını verdi

Tarihinde ilk kez K-PET Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya ile yollarını ayırma kararı alan teknik direktör Nazım Aktunç, geri dönmesi konusunda gelen baskılar sonrasında son kararını verdi.

Nazım Aktunç, Halil Topaloğlu’nun başkan olmasından olumlu hava esen kulüpte kalma kararı aldı. Başkan Halil Topaloğlu ve kulübün sponsoru Gürkan Onalt ile yaptığı görüşmeden sonra kulüple devam kararı aldı. Taraflar bugün son bir kez daha görüşerek son pürüzleri de çözecekler.



