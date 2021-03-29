Aktunç: Mayıs ortasında başlıyoruz

Nazım Aktunç, “Üç aşamalı bir hazırlık dönemi planlıyoruz. İlk aşamada Mayıs ayı ortasında futbolcularımıza bireysel çalışma programı uygulatacağız. İkinci aşamayı tamamladıktan sonra ise normal sezon öncesi hazırlık programımızı uygulayacağız

Tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya’nın teknik direktörü Nazım Aktunç, yeni sezon hazırlıklarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, 10 Eylül’de yeni sezonu başlatmayı hedeflemesinden sonra planlamasını yapan Nazım Aktunç, hazırlık çalışmalarına yönelik şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu açıklamasından sonra biz de çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz hafta içerisinde futbolcularımla zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdik.

Üç aşamalı bir hazırlık dönemi planlıyoruz. İlk aşamada Mayıs ayı ortasında futbolcularımıza bireysel çalışma programı uygulatacağız. Bu süreçte futbolcularımızı bir araya getirmeden çalışmalarımızı yürüteceğiz.

İkinci aşamayı tamamladıktan sonra ise normal sezon öncesi hazırlık programımızı uygulamaya koyacağız.

Bu arada Türkiye Bölgesel Amatör Ligden futbolcularımız Kadir ve Yusuf’a teklif geldi. Ben futbolcularıma izin verdim. Ama gelen teklifler futbolcularımın beklentilerinin çok altında olduğu için kabul etmediler.”

