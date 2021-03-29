banner583
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
8 0
24 0
 
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
51 0
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
15 0
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
20 0
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
Birinci: Umutlarımız Eylül’e kaldı
133 0
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
17 0
banner529
banner570

Aktunç: Mayıs ortasında başlıyoruz

banner476

Nazım Aktunç, “Üç aşamalı bir hazırlık dönemi planlıyoruz. İlk aşamada Mayıs ayı ortasında futbolcularımıza bireysel çalışma programı uygulatacağız. İkinci aşamayı tamamladıktan sonra ise normal sezon öncesi hazırlık programımızı uygulayacağız

banner624
Aktunç: Mayıs ortasında başlıyoruz
banner630
Tarihinde ilk kez Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya’nın teknik direktörü Nazım Aktunç, yeni sezon hazırlıklarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, 10 Eylül’de yeni sezonu başlatmayı hedeflemesinden sonra planlamasını yapan Nazım Aktunç, hazırlık çalışmalarına yönelik şunları söyledi:
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu açıklamasından sonra biz de çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz hafta içerisinde futbolcularımla zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdik.
Üç aşamalı bir hazırlık dönemi planlıyoruz. İlk aşamada Mayıs ayı ortasında futbolcularımıza bireysel çalışma programı uygulatacağız. Bu süreçte futbolcularımızı bir araya getirmeden çalışmalarımızı yürüteceğiz.
İkinci aşamayı tamamladıktan sonra ise normal sezon öncesi hazırlık programımızı uygulamaya koyacağız.
Bu arada Türkiye Bölgesel Amatör Ligden futbolcularımız Kadir ve Yusuf’a teklif geldi. Ben futbolcularıma izin verdim. Ama gelen teklifler futbolcularımın beklentilerinin çok altında olduğu için kabul etmediler.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.