Aktunç: Bütün planlarımız turu geçmek için

Aktunç “Rakip iyi bir takım ligde lider ama bizde Mesarya takımı olarak son haftalarda iyi bir yerdeyiz. Bütün planlarımız turu geçmek için çalışmalarımızı tamamladık.”

Necati KÜLAHLILAR

Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde bugün Mağusa Türk Gücü ile zorlu bir maça çıkacak olan Mesarya takımı maç öncesi iddialı.

Mesarya teknik direktörü Nazım Aktunç yaptığı açıklamada Mesarya takımı olarak hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.

Aktunç “Rakip iyi bir takım ligde lider ama bizde Mesaryatakımı olarak son haftalarda iyi bir yerdeyiz.Bütün planlarımız turu geçmek için çalışmalarımızı tamamladık.”

Hüseyin Adal ve Sinan’ın kadroda olmayacağını, Remzi’ninde omuzuna aldığı darbeden dolayı maçta oynayabilecek durumda olduğunu söyleyebileceğini ifade eden Aktunç “Bunun yanında Mesaryaolarak lige ve bölgeye heyecan