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Aksel, Kaplan oldu

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Aksel, Kaplan oldu
Tecrübeli sol ayak Aksel Kaptanoğlu, Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova'ya transfer oldu.
2019 – 2020 sezonunun ilk devresinde Hamitköy'de başarılı bir dönem geçiren, devre arasında transfer olduğu Girne Halk Evi'nin, Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Aksel Kaptanoğlu, 2021 – 2022 Merit Alsancak Yeşilova forması giyecek. Daha önce de yeşil beyazlı formayı giyen Aksel, Kaplanlar'a bonservisli olarak transfer oldu.
 
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