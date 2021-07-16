Aksel, Kaplan oldu

Tecrübeli sol ayak Aksel Kaptanoğlu, Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova'ya transfer oldu.

2019 – 2020 sezonunun ilk devresinde Hamitköy'de başarılı bir dönem geçiren, devre arasında transfer olduğu Girne Halk Evi'nin, Süper Lige yükselmesine büyük katkı koyan Aksel Kaptanoğlu, 2021 – 2022 Merit Alsancak Yeşilova forması giyecek. Daha önce de yeşil beyazlı formayı giyen Aksel, Kaplanlar'a bonservisli olarak transfer oldu.

