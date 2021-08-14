Aksel attı Yeşilova kazandı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile de eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.
AKSA Süper Ligin 2 ekibi Binatlı ile Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadında karşılaştılar. Maçta daha üstün oynayan konuk Merit Alsancak Yeşilova, Binatlı’yı 1 – 0 mağlup etti. Merit Alsancak Yeşilova’nın golünü Aksel kaydetti.
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