AKSA Süper Lig ve 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu'nun fikstürü belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu'nun fikstürü çekildi. Buna göre ilk haftanın programı şöyle;
AKSA SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği - Cihangir GSK
Esentepe KKSK - Gönyeli SK
Yenicami AK - Miracle Değirmenlik SK
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Karşıyaka SK - Alsancak Yeşilova SK
Göçmenköy İYSK - Mağusa Türk Gücü
L. Gençler Birliği SK - Çetinkaya TSK
Lefke TSK - Mesarya SK
AKSA 1. LİG
Yalova SK - Hamitköy ŞHSK
Küçük Kaymaklı TSK - Kozanköy SK
Lapta TBSK - Maraş GSK
Geçitkale GSK - Mormenekşe GBSK
Vadili TÇBSK - Northernland Dipkarpaz TSK
Yeniboğaziçi DSK - Düzkaya KOSK
Çanakkale TSK - Türk Ocağı Limasol
M. Hacıali Yılmazköy SK - Binatlı YSK
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