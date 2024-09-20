AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın programı

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği-Cihangir maçı ile başlayan Süleyman Göktaş Sezonu’ndaAKSA Süper Ligde heyecan dün akşam oynanan Göçmenköy – MTG maçıyla devam etti.

Aksa 1. Ligde ise heyecan oynanacak 3 maçla başlayacak. Süper Ligde bugün 3 maç oynanacak.

AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig ilk hafta programı, maçların oynanacağı statlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

AKSA SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU

Doğan Türk Birliği - Cihangir: 3-1

Göçmenköy - Mağusa Türk Gücü

21 Eylül Cumartesi (Saat 16.30)

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı / Karşıyaka - Alsancak Yeşilova (Turgay Misk)

İskele Cumhuriyet Stadı / L. Gençler Birliği – Çetinkaya (Evren Karademir)

Lefke 16 Ağustos Stadı / Lefke – Mesarya (Osman Özpaşa)

22 Eylül Pazar(Saat 16.30)

Esentepe Erdal Barut Stadı / Esentepe - Gönyeli (Ali Özer)

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı / Tremeşeli H. Dumlupınar - ChinaBazaar Gençlik Gücü (Mustafa Öztugay)

23 Eylül Pazartesi (Saat: 19.00)

Lefkoşa Atatürk Stadı / Yenicami - Miracle Değirmenlik (Fehim Dayı)

AKSA 1. LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU

21 Eylül Cumartesi (Saat 16.30)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı / Vadili - NorthernlandDipkarpaz (Tufan Çerçioğlu)

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı / Çanakkale - Türk Ocağı Limasol (Zekai Töre)

Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı / M. HacıaliYılmazköy - Binatlı (Hakan Ünal)

22 Eylül Pazar(Saat 16.30)

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı / Yalova - Hamitköy (Burak Mandıralı)

Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı / Küçük Kaymaklı - AtollKozanköy (Ferhat Tuna)

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı / Lapta - Maraş (Emre Öztaşlı)

Geçitkale Stadı / ServeroğluGeçitkale - Mormenekşe (Hüseyin Eyyüpler)

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı / Yeniboğaziçi - Düzkaya (İsmail Ercan)

