AKSA Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın programı

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği-Cihangir maçı ile başlayan Süleyman Göktaş Sezonu’ndaAKSA Süper Ligde heyecan dün akşam oynanan Göçmenköy – MTG maçıyla devam etti.
Aksa 1. Ligde ise heyecan oynanacak 3 maçla başlayacak. Süper Ligde bugün 3 maç oynanacak.
AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig ilk hafta programı, maçların oynanacağı statlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
AKSA SÜPER LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU
Doğan Türk Birliği - Cihangir: 3-1
Göçmenköy - Mağusa Türk Gücü
21 Eylül Cumartesi (Saat 16.30)
Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı / Karşıyaka - Alsancak Yeşilova (Turgay Misk)
İskele Cumhuriyet Stadı / L. Gençler Birliği – Çetinkaya (Evren Karademir)
Lefke 16 Ağustos Stadı / Lefke – Mesarya (Osman Özpaşa)
22 Eylül Pazar(Saat 16.30)
Esentepe Erdal Barut Stadı / Esentepe - Gönyeli (Ali Özer)
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı / Tremeşeli H. Dumlupınar - ChinaBazaar Gençlik Gücü (Mustafa Öztugay)
23 Eylül Pazartesi (Saat: 19.00)
Lefkoşa Atatürk Stadı / Yenicami - Miracle Değirmenlik (Fehim Dayı)
AKSA 1. LİG SÜLEYMAN GÖKTAŞ SEZONU
21 Eylül Cumartesi (Saat 16.30)
Paşaköy Hasan Onalt Stadı / Vadili - NorthernlandDipkarpaz (Tufan Çerçioğlu)
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı / Çanakkale - Türk Ocağı Limasol (Zekai Töre)
Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı / M. HacıaliYılmazköy - Binatlı (Hakan Ünal)
22 Eylül Pazar(Saat 16.30)
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı / Yalova - Hamitköy (Burak Mandıralı)
Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı / Küçük Kaymaklı - AtollKozanköy (Ferhat Tuna)
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı / Lapta - Maraş (Emre Öztaşlı)
Geçitkale Stadı / ServeroğluGeçitkale - Mormenekşe (Hüseyin Eyyüpler)
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı / Yeniboğaziçi - Düzkaya (İsmail Ercan)
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