Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 4. Hafta günün sonuçları 

SÜPER LİG 4.HAFTA
BUGÜN
Y.Dumlupınar – Mesarya. 2 – 1
Lefke - K.Kaymaklı: 3 – 2
Çetinkaya - Türk Ocağı: 3 – 0
15 EKİM 2023, PAZAR
15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi - MağusaT.Gücü (Fehim Dayı)
15.00 Cihangir Stadı Cihangir - Yenicami (Evren Karademir)
15.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka - Göçmenköy (Şakir Azizoğlu)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği - PeraL.G.Birliği (Ferhat Tuna)
16 EKİM 2023, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü - A.Yeşilova (Turgay Misk)
AKSA 1.LİG 4.HAFTA
BUGÜN
M.H.Yılmazköy – Mormenekşe: 3 – 1
Düzkaya - Yalova : 1 – 2
M.Değirmenlik – Esentepe: 2 – 2
Geçitkale – Gönyeli: 0 – 4
Ozanköy - BafÜ.Yurdu: 3 – 1
15 EKİM 2023, PAZAR
15.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy - Girne H.Evi (İsmail Ercan)
15.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ünimar Maraş - Lapta (Olgun Canik)
15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı - D.C.Çanakkale (Fatih Bardakçıoğlu)
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