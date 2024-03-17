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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 23. Hafta sonuçları

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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 23. Hafta sonuçları
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SÜPER LİG
Göçmenköy-K.Kaymaklı: 4 – 2
Mağusa T.Gücü-T.H.Dumlupınar: 2 – 1
Yeniboğaziçi-Cihangir: 0 – 1
Yenicami-Lefke: 1 – 3
Doğan T.Birliği-China B.G.Gücü: 2 – 1
Pera L.G.Birliği-Karşıyaka: 2 – 3
A.Yeşilova-T.Ocağı: 6 – 1
Mesarya-Çetinkaya : 2 – 3
 
1.LİG
M.H.Yılmazköy-Hamitköy: 1 - 0 
Yalova-Baf Ü.Yurdu: 2 – 0
D.C.Çanakkale-M.Değirmenlik: 2 –4
Esentepe-Lapta: 1 – 0
Gönyeli-Ozanköy: 5 – 5
Binatlı-Düzkaya : 2 – 1
Girne H.Evi-Ü.Maraş: 3 – 2
Mormenekşe-Geçitkale: 3 – 3
 
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