Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 2. Haftanın sonuçları

AKSA Süper Lig
Çetinkaya – Göçmenköy: 3 – 3
Mağusa T. Gücü – Karşıyaka: 4 – 0
Gönyeli – Doğan T. Birliği: 2 – 4
A.Yeşilova – T.H. Dumlupınar: 2 – 3
Cihangir – Lefke: 2 – 1
Mesarya – G. Birliği: 3 – 1
M. Değirmenlik – Esentepe: 1 – 0
30 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)
Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü - Yenicami (İsmail Ercan)
AKSA BİRİNCİ LİG
A. Kozanköy – Yalova: 1 – 1
Mormenekşe – Lapta: 4 – 1
Düzkaya – Vadili: 4 – 1
Hamitköy – M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 2
Maraş – K. Kaymaklı: 0 – 7
N. Dipkarpaz – S. Geçitkale: 1 – 0
Türk Ocağı – Yeniboğaziçi: 1 – 2
Binatlı – Çanakkale: 3 – 1
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