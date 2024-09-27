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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 2. Haftanın programı

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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 2. Haftanın programı
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AKSA Süper Lig
Çetinkaya – Göçmenköy: 3 – 3  
 
Yarın (Saat 16.30)
AKSA SÜPER LİG
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Karşıyaka (Kerem Eran)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Doğan T. Birliği (Turgay Misk)
 M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – T. H. Dumlupınar (Şakir Azizoğlu)
 
AKSA BİRİNCİ LİG
Kozanköy R. R. Denktaş Stadı
Atoll Kozanköy – Yalova (Zekai Töre)
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Lapta (Mustafa Torun)
Tatlısu R. R. Denktaş Stadı: Düzkaya – Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Hamitköy – M. Hacıali Yılmazköy (Emre Öztaşlı)
 
29 Eylül Pazar (Saat 16.30)
AKSA SÜPER LİG
Cihangir Stadı: Cihangir – Lefke (Hüseyin Eyyüpler)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – G. Birliği (Ferhat Tuna)
Atatürk Stadı:M. Değirmenlik – Esentepe (Osman Özpaşa)
 
AKSA BİRİNCİ LİG
Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – K. Kaymaklı (Abdullah Genç)
8 Ağustos Stadı: N. Dipkarpaz – S. Geçitkale (Burak Mandıralı)
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Yeniboğaziçi (Hakan Ünal)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı - Çanakkale (İbrahim Katmer)
 
30 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)
AKSA SÜPER LİG
Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü - Yenicami  (İsmail Ercan)      
 
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