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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 16. Hafta sonuçları

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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 16. Hafta sonuçları
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SÜPER LİG
China B.G.Gücü-K.Kaymaklı: 1 – 3
Cihangir-Mesarya: 3 – 0
Yeniboğaziçi-Göçmenköy. 0 – 3
M.Karşıyaka-Türk Ocağı: 2 – 1
Doğan T.Birliği-A.Yeşilova: 4 – 2
Y.Dumlupınar-Lefke: 1 – 0
Pera L.G.Birliği-Yenicami: 4 – 2
29 OCAK 2024, PAZARTESİ
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Mağusa T.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
 
1.LİG
Dem’s Cons.Çanakkale-Girne H.Evi: 4 – 1
Düzkaya-Lapta: 2 – 1
Geçitkale-Ü.Maraş: 2 – 0
M.H.Yılmazköy-Esentepe: 1 – 1
M.Değirmenlik-Baf Ü.Yurdu: 2 – 0
Binatlı-Yalova : 0 – 1
Hamitköy-Gönyeli: 2 – 0
Ozanköy-Mormenekşe: 1 – 1
 
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