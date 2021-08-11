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AKSA Süper Lig'de ilk hafta fikstürü belirlendi

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AKSA Süper Lig'de ilk hafta fikstürü belirlendi
AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig  2021-22 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti.
 
İşte Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmaları:
Gönyeli - Türk Ocağı
Doğan Türk Birliği - Cihangir
Binatlı - Hamitköy
Girne Halk Evi - Göçmenköy
Mağusa Türk Gücü - Yonpaş Dumlupınar
Yenicami - Merit Alsancak Yeşilova
Küçük Kaymaklı - Baf Ülkü Yurdu
Mesarya - Lefke
 
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