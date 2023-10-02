Aksa Liglerinde maç saatleri değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde maçların başlama saati değişti.

Federasyon'dan yapılan açıklamaya göre 3.hafta itibariyle AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de gündüz oynanacak maçların başlama saati 15.00 olarak, AKSA A2 Ligleri'nde oynanacak maçların başlama saati ise 12.30 olarak güncellendi.

Akşam saatlerinde oynanacak maçların ise yine saat 19.00'da başlayacağı bildirildi.