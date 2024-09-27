Aksa Liglerinde ilk haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-23 Eylül 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Recep Arkol (Çetinkaya TSK), Ercan Samancıoğlu (Mesarya SK), Nfanly Sylla (Yenicami AK), Murat Can Kotar (Doğan Türk Birliği), Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK), Bavver Dağ (Northernland Dipkarpaz SK), Oğuzhan Demir (Düzkaya KOSK), Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi DSK), İbrahim Halil Gülen (DÜzkaya KOSK), Selkan Akbelli (Yeniboğaziçi DSK), Burak Çakmak (Hamitköy ŞHSK), Selami Barış Güney (Northernland Dipkarpaz SK)

2 Maç: Mertcan Önder (Maraş GSK)

3 Maç: Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik SK), Rojhat Güner (Northernland Dipkarpaz SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Necati Çoban (Düzkaya KOSK), Tevfik Babahan (Miracle Değirmenlik SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

22.09.2024 tarihinde Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Esentepe KKSK – Gönyeli SK AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 1.hafta müsabakasının bitimine müteakip orta hakemin üzerine koşarak kişilik haklarına saldırı ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen Gönyeli SK’nın 1909 lisans numaralı yöneticisi Biray Deliceırmak’a, DT 41(1)’in ihlalinden dolayı 41 (1) (b) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

