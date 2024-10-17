Aksa Liglerinde haftanın hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu'nda 5.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemleri belli oldu.

Haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

AKSA SÜPER LİG

19 EKİM CUMARTESİ (15.30)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – A. Yeşilova (Mustafa Öztugay)

Dr. F. Küçük Stadı T. H. Dumlupınar – Mesarya (Kerem Eran)

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka – Lefke (Ali Özer)

Atatürk Stadı Göçmenköy – L. G. Birliği (Emre Öztaşlı)

20 EKİM PAZAR (15.30)

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Mağusa T. Gücü (Fehim Dayı)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü (Utku Hamamcıoğlu)

Atatürk Stadı: M. Değirmenlik - Cihangir (Turgay Misk)

21 EKİM PAZARTESİ (Saat 19.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Çetinkaya (Osman Özpaşa)



AKSA BİRİNCİ LİG

19 EKİM CUMARTESİ (15.30)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Düzkaya (Burak Mandıralı)

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Binatlı (Hakan Ünal)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi - Çanakkale (Ferhat Tuna)

20 EKİM PAZAR (15.30)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – N. Dipkarpaz (Abdullah Genç)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Türk Ocağı (Evren Karademir)

14 Ağustos Stadı: Vadili – M. H. Yılmazköy (Zekai Töre)

R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy - Mormenekşe (İsmail Ercan)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş - Hamitköy (Fatih Bardakçıoğlu)

