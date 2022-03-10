Aksa liglerinde haftanın hakemleri açıklandı

Aksa futbol liglerinde 22. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig’de lider Mağusa Türk Gücü’nün Lefkoşa’da Yenicami’ye konuk olacağı karşılaşmayı Emre Öztaşlı yönetecek.

Aksa 1. Lig’de ise lider Çetinkaya’nın takipçilerinden Gençler Birliği’yle İskele’de oynayacağı zorlu mücadelenin hakemi ise Kerem Eran oldu.



AKSA SÜPER LİG

12 Mart 2022 – Cumartesi

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-MağusaT.Gücü (Emre Öztaşlı)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Doğan T.Birliği (Mehmet Sezener)

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Hamitköy (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Girne H.Evi (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Binatlı (Hüseyin Özkan)

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Cihangir (Fehim Dayı)

13 Mart 2022 – Pazar

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Gönyeli (Evren Karademir)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Göçmenköy ()Hüseyin Eyyüpler

AKSA 1. LİG

12 Mart 2022 – Cumartesi

14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Esentepe (Ömer Doğru)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)

13 Mart 2022 – Pazar

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-Çetinkaya (Kerem Eran)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaarG.Gücü-B.Bağcıl (Serhan Şimşek)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-SFC Dörtyol (Ali Özer)

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Maraş (Turgay Misk)

14.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-Karşıyaka (İsmail Ercan)

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Miracle Değirmenlik (Osman Özpaşa)

