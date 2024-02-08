Aksa Liglerinde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 2-7 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Arif Öztürk (Geçitkale GSK), Azad Akın (Lapta TBSK), Buğra Gürses (Lefke TSK), Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK), Eren Tip (Yalova SK), Fuat Kurt (M. Hacıali Yılmazköy SK), Hakan Deniz (Mormenekşe GBSK), Hakkı Duvarcı (Küçük Kaymaklı TSK), Hasan Hüseyin Ölmez (Mesarya SK), Umutcan Halil İneci (Yalova SK)

2 Maç: Cemil Yüceden (M. Hacıali Yılmazköy SK), Kenan Doğu (Girne Halk Evi)

3 Maç: Vilmar Paulino Amorim (Doğan Türk Birliği), Yunus Altınçay (Yalova SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Derviş Dağman (Yalova SK), İsmail Soydan (Mesarya SK), Mehmet Ali Topaloğlu (Mesarya SK), Murat Aslan (Yalova SK)

2 Maç: Doğul Civisilli (Pera L. Gençler Birliği SK), Murat Kürşat Karakuş (Türk Ocağı Limasol)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdullah Atma (Ozanköy SK), Barın Bozak (Dem’s Cons. Çanakkale TSK), Ege Can Açıkportalı (Esentepe KKSK), Hakan Karacaoğlu (Cihangir GSK), Hüseyin Burak Bekler (Yenicami AK), Hüseyin Şahali (Çetinkaya TSK), İbrahim Kaba (Gönyeli SK), İlker Tek (Miracle Karşıyaka ASK), İrfan Özbaysal (Mormenekşe GBSK), Kemal Solkanat (Lefke TSK), Mehmet Gürler (Lapta TBSK), Murat Erişik (Ozanköy SK), Mustafa Ali Öztürk (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Necip Birinci (Lapta TBSK), Obada Felix (Yeniboğaziçi DSK), Ömer Kotbaş (Ünimar Maraş GSK), Rıdvan Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Rıfat Yıldırım (Miracle Karşıyaka ASK), Salih Say (M. Hacıali Yılmazköy SK), Sami Sarpten (Türk Ocağı Limasol), Seymen Tufan Keleş (Geçitkale GSK), Yakup Şen (Yenicami AK), Zafer Emre Taşkın (Ozanköy SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

04.02.2024 tarihinde Güzelyurt Sentetik Sahası’nda oynanan Yalova SK – M. Hacıali Yılmazköy SK AKSA A2 1.Lig müsabakasında, maçın hakemine yönelik hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği keza rakip takım futbolcusunun yüzüne tokat attığı raporlardan tespit edilen Yalova SK 114258 lisans numaralı futbolcusu Mehmetali Cemal Poyrazer’e DT 41(1) ve DT 44(1) ihlallerinden dolayı ilgili maddeler uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

