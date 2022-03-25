Aksa Liglerinde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 19-20 Mart 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Doğukan Demirman (Doğan Türk Birliği)

2 Maç: Hasan Akkuyu (ChinaBazaar Gençlik Gücü Mustafa Gök (Çanakkale), İlhan Kocabaş (Maraş), Birkan Karaoğlan (SFC Dörtyol

3 Maç:Mevlüt Önal (Göçmenköy) Berkant İstanbul (SFC Dörtyol)Gökdeniz Soytürk (Esentepe)





4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü)

Mehmet Erol (Mağusa Türk Gücü)

Erdoğ Barkınay (Mormenekşe GBSK)

İbrahim Çağoğlu (Baf Ülkü Yurdu)

Orhan Kalaycı (Mesarya SK)

Selçuk Dilik (Yalova SK)

Ayden Numanzade (Girne Halk Evi)

Eray Vudalı (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Boran Cevat Esenler (Düzkaya KOSK)

Erin Uluçlar (ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK)

Mehmet Adil Ağdemir (Mağusa Türk Gücü)

Mehmet Özsoy (Görneç KSK)

İsmail Kaffaoğlu (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Salih Yankı Kasım (Görneç KSK)

Tuğberk Keskin (Küçük Kaymaklı TSK)

Sami Demirbilek (Baf Ülkü Yurdu)

Metehan Yavuz (Çetinkaya TSK)

Ali Yusuf Yavuz (Girne Halk Evi)

Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK)



19 Mart 2022 tarihinde 17155 maç numarası ile Maraş G.S.K. – Mormenekşe G.B.S.K. arasında oynanan AKSA A2 I.Lig müsabakasında, 113943 lisans numaralı Maraş G.S.K. futbolcusu Enes Taşkıran’ın rakibine yönelik saldırı ve darp eyleminde bulunması nedeni ile, konu tarafımıza 16/2021-2022 sevk numarası ile havale edildi.

Konu sevk ile ilgili yapmış olduğumuz değerlendirme ve gözlemci raporlarını incelediğimizde, karşılaşmanın 69.dk.sında oyunun durduğu bir sırada meydana gelen karmaşada, o an tribünlerde bulunan ancak Maraş takım kadrosunda olan yedek kaleci Enes Taşkıran’ın rakip takım futbolcusunun üzerine giderek boğazına şiddetli bir şekilde vurarak yere düşürmüş olduğuna bulgu yaparız. Bu nedenle, 113943 lisans numaralı Maraş G.S.K. futbolcusu Enes Taşkıran’ın DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 7 (Yedi) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.



