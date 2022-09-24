banner875
banner815
Filenin Sultanları dünya sahnesine çıkıyor
Filenin Sultanları dünya sahnesine çıkıyor
16 0
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue
9 0
 
Kral'ın 'pes' dedirten 10 ilginç özelliği
Kral'ın 'pes' dedirten 10 ilginç özelliği
25 0
MSA şampiyonluğu coşkuyla kutladı
MSA şampiyonluğu coşkuyla kutladı
18 0
Driftte heyecan yeniden başlıyor
Driftte heyecan yeniden başlıyor
15 0
Gol düellosunun kazananı MTG
Gol düellosunun kazananı MTG
67 0
Bakan Oğuz, Mesarya'da tütün hasadını inceledi
Bakan Oğuz, Mesarya'da tütün hasadını inceledi
14 0
banner878

Aksa Liglerinde günün sonuçları ve yarının maç programı

banner476

banner825
Aksa Liglerinde günün sonuçları ve yarının maç programı
Aksa Liglerinde 1. Hafta maç programı ve sonuçlar:
AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı-MağusaT.Gücü:   2 – 3
Yonpaş Dumlupınar-Cihangir: 0 – 0
Göçmenköy-Çetinkaya:          2 – 1  
M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği: 2 – 0
25 EYLÜL 2022, PAZAR
16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-K.Kaymaklı (Ferhat Tuna)
16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Gönyeli (İsmail Ercan)
16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Lefke (Tufan Çerçioğlu)
26 EYLÜL 2022, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-ChinaB.G.Gücü (Osman Özpaşa)
 
AKSA 1.LİG
Dün
Esentepe-Girne Halk Evi:       3 – 1 
Dörtyol-Yalova :                    1 – 5
Pera Gençler B.-Yeniboğaziçi:         1 – 1
M. HacıaliYılmazköy-Maraş:           1 – 2
25 EYLÜL 2022, PAZAR
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)
16.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya (Serkan Şimşek)
16.30 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-İncirli (Hakan Ünal)
16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu (Emre Öztaşlı)
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.