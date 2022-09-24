Aksa Liglerinde günün sonuçları ve yarının maç programı

Aksa Liglerinde 1. Hafta maç programı ve sonuçlar:
AKSA SÜPER LİG
Türk Ocağı-MağusaT.Gücü: 2 – 3
Yonpaş Dumlupınar-Cihangir: 0 – 0
Göçmenköy-Çetinkaya: 2 – 1
M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği: 2 – 0
25 EYLÜL 2022, PAZAR
16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-K.Kaymaklı (Ferhat Tuna)
16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Gönyeli (İsmail Ercan)
16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Lefke (Tufan Çerçioğlu)
26 EYLÜL 2022, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-ChinaB.G.Gücü (Osman Özpaşa)
AKSA 1.LİG
Dün
Esentepe-Girne Halk Evi: 3 – 1
Dörtyol-Yalova : 1 – 5
Pera Gençler B.-Yeniboğaziçi: 1 – 1
M. HacıaliYılmazköy-Maraş: 1 – 2
25 EYLÜL 2022, PAZAR
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)
16.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Düzkaya (Serkan Şimşek)
16.30 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-İncirli (Hakan Ünal)
16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Baf Ülkü Yurdu (Emre Öztaşlı)
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