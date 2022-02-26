Aksa Liglerinde günün sonuçları

Aksa Süper Lig 20. hafta günün sonuçları ve yarının programı:
BUGÜN
Türk Ocağı-Hamitköy: 0 – 3
BafÜ.Yurdu-Binatlı : 2 – 1
27 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Yenicami (Evren Karademir)
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Doğan T.Birliği (Ali Özer)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Cihangir (Emre Öztaşlı)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Girne H.Evi (Şakir Azizoğlu)
14.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-MağusaT.Gücü (Mehmet Sezener)
14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli (Turgay Misk)
Aksa 1. Lig 20. Hafta günün sonuçları ve yarının programı:
BUGÜN
Düzkaya-Çetinkaya: 1 – 0
Yalova-Maraş 4 – 4
Mormenekşe-Karşıyaka 0 – 0
SFC Dörtyol-B.Bağcıl : 1 – 1
ChinaB.G.Gücü-Yeniboğaziçi: 3 – 1
27 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-İncirli (Tufan Çerçioğlu)
14.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-Esentepe (Ferhat Tuna)
14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-M.Değirmenlik (Hakan Ünal)
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