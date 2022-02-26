Aksa Liglerinde günün sonuçları

Aksa Süper Lig 20. hafta günün sonuçları ve yarının programı:



BUGÜN

Türk Ocağı-Hamitköy: 0 – 3

BafÜ.Yurdu-Binatlı : 2 – 1

27 ŞUBAT 2022 – PAZAR

14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Yenicami (Evren Karademir)

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Doğan T.Birliği (Ali Özer)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Cihangir (Emre Öztaşlı)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Girne H.Evi (Şakir Azizoğlu)

14.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-MağusaT.Gücü (Mehmet Sezener)

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli (Turgay Misk)



Aksa 1. Lig 20. Hafta günün sonuçları ve yarının programı:

BUGÜN

Düzkaya-Çetinkaya: 1 – 0

Yalova-Maraş 4 – 4

Mormenekşe-Karşıyaka 0 – 0

SFC Dörtyol-B.Bağcıl : 1 – 1

ChinaB.G.Gücü-Yeniboğaziçi: 3 – 1

27 ŞUBAT 2022 – PAZAR

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-İncirli (Tufan Çerçioğlu)

14.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-Esentepe (Ferhat Tuna)

14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-M.Değirmenlik (Hakan Ünal)

