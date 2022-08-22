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Aksa Liglerinde fikstür haftaya çekiliyor

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Aksa Liglerinde fikstür haftaya çekiliyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2022-2023 Futbol Sezonu fikstürü çekiliyor.
29 Ağustos 2022 Pazartesi günü gerçekleşecek fikstür çekimi saat 15.00'te başlayacak. Fikstür çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.
 
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