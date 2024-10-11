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AKSA Liglerinde 4. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler

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AKSA Liglerinde 4. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler
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AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu
DÜN
Çetinkaya-T.H.Dumlupınar: 4 – 1
BUGÜN
15.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Esentepe (Tufan Çerçioğlu)
15.30 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Göçmenköy (Turgay Misk)
15.30 Cihangir Stadı Cihangir-G.Birliği (Fehim Dayı)
13 EKİM 2024, PAZAR
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı C.B.Gençlik Gücü-Doğan T.Birliği (Şakir Azizoğlu)
15.30 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Yenicami (Emre Öztaşlı)
15.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Karşıyaka (Evren Karademir)
14 EKİM 2024, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Gönyeli (Mustafa Öztugay)
 
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu
BUGÜN
15.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı N.Dipkarpaz-K.Kaymaklı (Zekai Töre)
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-S.Geçitkale (Ferhat Tuna)
15.30 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-Çanakkale (Osman Özpaşa)
15.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-A.Kozanköy (Burak Mandıralı)
13 EKİM 2024, PAZAR
15.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Yalova (Ali Özer)
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Düzkaya-Lapta (İbrahim Katmer)
15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Vadili (Abdullah Genç)
15.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-Yeniboğaziçi (Kerem Eran)
 
 
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