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AKSA Liglerinde 4. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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AKSA Liglerinde 4. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
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AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu
DÜN
Çetinkaya-T.H.Dumlupınar: 4 – 1
BUGÜN
A.Yeşilova-Esentepe:    0 – 0
Lefke-Göçmenköy:        2 – 0
Cihangir-G.Birliği :       2 – 1
13 EKİM 2024, PAZAR
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı C.B.Gençlik Gücü-Doğan T.Birliği (Şakir Azizoğlu)
15.30 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Yenicami (Emre Öztaşlı)
15.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Karşıyaka (Evren Karademir)
14 EKİM 2024, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Gönyeli (Mustafa Öztugay)
 
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu
BUGÜN
N.Dipkarpaz-K.Kaymaklı:     0 – 1
Türk Ocağı-S.Geçitkale:                   2 – 0
Hamitköy-Çanakkale:            3 – 1
Maraş-A.Kozanköy:               0 – 1
13 EKİM 2024, PAZAR
15.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Yalova (Ali Özer)
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Düzkaya-Lapta (İbrahim Katmer)
15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Vadili (Abdullah Genç)
15.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-Yeniboğaziçi (Kerem Eran)
 
 
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