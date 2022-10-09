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Aksa Liglerinde 3. Hafta maç sonuçları şöyle:

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Aksa Liglerinde 3. Hafta maç sonuçları şöyle:
AKSA SÜPER LİG
Yenicami-Çetinkaya:              5 – 1
Miracle Değirmenlik-Gönyeli:          0 – 1
MeritA.Yeşilova-K.Kaymaklı : 1 – 2
Hamitköy-Lefke:                    0 – 1
Türk Ocağı-ChinaB.G.Gücü: 1 – 0
Göçmenköy-Cihangir:            2 – 3
Mesarya-Yonpaş Dumlupınar:        2 – 0
10 Ekim 2022, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği (Osman Özpaşa)
AKSA 1.LİG
Mormenekşe-Baf Ülkü Yurdu: 2 – 2
M. HacıaliYılmazköy-Lapta: 0 – 1
Yenierenköy-Yeniboğaziçi:     0 –5
Girne Halk Evi-Düzkaya:       0 – 1
Esentepe-Yalova:                   1 – 3
Miracle Karşıyaka-Ünimar Maraş: 1 – 0
Dörtyol-İncirli:                       1 – 0
Binatlı-Pera Gençler Birliği:   1 – 1
 
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