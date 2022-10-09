Aksa Liglerinde 3. Hafta maç sonuçları şöyle:

AKSA SÜPER LİG
Yenicami-Çetinkaya: 5 – 1
Miracle Değirmenlik-Gönyeli: 0 – 1
MeritA.Yeşilova-K.Kaymaklı : 1 – 2
Hamitköy-Lefke: 0 – 1
Türk Ocağı-ChinaB.G.Gücü: 1 – 0
Göçmenköy-Cihangir: 2 – 3
Mesarya-Yonpaş Dumlupınar: 2 – 0
10 Ekim 2022, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği (Osman Özpaşa)
AKSA 1.LİG
Mormenekşe-Baf Ülkü Yurdu: 2 – 2
M. HacıaliYılmazköy-Lapta: 0 – 1
Yenierenköy-Yeniboğaziçi: 0 –5
Girne Halk Evi-Düzkaya: 0 – 1
Esentepe-Yalova: 1 – 3
Miracle Karşıyaka-Ünimar Maraş: 1 – 0
Dörtyol-İncirli: 1 – 0
Binatlı-Pera Gençler Birliği: 1 – 1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.