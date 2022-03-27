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Aksa Liglerinde 24. hafta sonuçları

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Aksa Liglerinde 24. hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG
 
BUGÜN
K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği:          1 – 1
BafÜ.Yurdu-Hamitköy:                   1 – 0
MağusaT.Gücü-Girne H.Evi            6 – 1
MeritA.Yeşilova-Göçmenköy          2 – 0
Mesarya-Gönyeli:                            0 – 1
Yenicami-Binatlı:                             8 – 0
Lefke-Cihangir:                               2 – 2  
Türk Ocağı-Y. Dumlupınar:             0 – 3
 
AKSA 1. LİG
BUGÜN
G.Birliği-Yeniboğaziçi:           2 – 1
Düzkaya-Bostancı Bağcıl:      0 – 0
ChinaB.G.Gücü-SFC Dörtyol: 4 – 0
İncirli-Miracle Değirmenlik:    0 – 3
Yalova-Esentepe:                  1 – 2
Maraş-Çetinkaya :                 1 – 4
Mormenekşe-Çanakkale        0 – 1
Görneç-Karşıyaka:                 1 – 2
 
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