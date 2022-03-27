Aksa Liglerinde 24. hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği: 1 – 1
BafÜ.Yurdu-Hamitköy: 1 – 0
MağusaT.Gücü-Girne H.Evi 6 – 1
MeritA.Yeşilova-Göçmenköy 2 – 0
Mesarya-Gönyeli: 0 – 1
Yenicami-Binatlı: 8 – 0
Lefke-Cihangir: 2 – 2
Türk Ocağı-Y. Dumlupınar: 0 – 3
AKSA 1. LİG
BUGÜN
G.Birliği-Yeniboğaziçi: 2 – 1
Düzkaya-Bostancı Bağcıl: 0 – 0
ChinaB.G.Gücü-SFC Dörtyol: 4 – 0
İncirli-Miracle Değirmenlik: 0 – 3
Yalova-Esentepe: 1 – 2
Maraş-Çetinkaya : 1 – 4
Mormenekşe-Çanakkale 0 – 1
Görneç-Karşıyaka: 1 – 2
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