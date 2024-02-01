Aksa Liglerinde 17. Haftanın hakemleri açıklandı

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 17. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 17. Hafta bu akşam oynanacak olan Göçmenköy – Cihangir maçıyla başlayacak. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan bu önemli karşılaşmanın orta hakemliğini tecrübeli hakemlerimizden Kerem Eran yapacak.

Liderin takipçisi Mağusa T. Gücü’nün Pazar günü Gençler Birliği’ni konuk edeceği karşılaşmanın hakemi ise Tufan Çerçioğlu olacak.

AKSA LİGLERİ 17.HAFTA MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

SÜPER LİG

2 ŞUBAT 2024, CUMA

18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Cihangir (Kerem Eran)

3 ŞUBAT 2024, CUMARTESİ

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-China B.G.Gücü (Fehim Dayı)

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-M.Karşıyaka (Turgay Misk)

4 ŞUBAT 2024, PAZAR

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Çetinkaya (Evren Karademir)

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Pera L.G.Birliği (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Y.Dumlupınar (Hüseyin Eyyüpler)

5 Şubat 2024, Pazartesi

18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Doğan T.Birliği (Ferhat Tuna)



1.LİG

3 ŞUBAT 2024, CUMARTESİ

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Binatlı (Şakir Azizoğlu)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Ozanköy (Hüseyin Özkan)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Geçitkale (Osman Özpaşa)

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Hamitköy (Hakan Ünal)

4 ŞUBAT 2024, PAZAR

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-M.Hacıali Yılmazköy (Mehmet Sezener)

14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Dem’s Cons.Çanakkale (Ali Özer)

14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-M.Değirmenlik (İsmail Ercan)

