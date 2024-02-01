Aksa Liglerinde 17. Haftanın hakemleri açıklandı

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 17. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig’de 17. Hafta bu akşam oynanacak olan Göçmenköy – Cihangir maçıyla başlayacak. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan bu önemli karşılaşmanın orta hakemliğini tecrübeli hakemlerimizden Kerem Eran yapacak.
Liderin takipçisi Mağusa T. Gücü’nün Pazar günü Gençler Birliği’ni konuk edeceği karşılaşmanın hakemi ise Tufan Çerçioğlu olacak.
AKSA LİGLERİ 17.HAFTA MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER
SÜPER LİG
2 ŞUBAT 2024, CUMA
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Cihangir (Kerem Eran)
3 ŞUBAT 2024, CUMARTESİ
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-China B.G.Gücü (Fehim Dayı)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-M.Karşıyaka (Turgay Misk)
4 ŞUBAT 2024, PAZAR
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Çetinkaya (Evren Karademir)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Pera L.G.Birliği (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Y.Dumlupınar (Hüseyin Eyyüpler)
5 Şubat 2024, Pazartesi
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Doğan T.Birliği (Ferhat Tuna)
1.LİG
3 ŞUBAT 2024, CUMARTESİ
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Binatlı (Şakir Azizoğlu)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Ozanköy (Hüseyin Özkan)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Geçitkale (Osman Özpaşa)
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Hamitköy (Hakan Ünal)
4 ŞUBAT 2024, PAZAR
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-M.Hacıali Yılmazköy (Mehmet Sezener)
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Dem’s Cons.Çanakkale (Ali Özer)
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-M.Değirmenlik (İsmail Ercan)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.